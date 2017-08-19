Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 33° 21 Авг 23° 33° 22 Авг 22° 33°

Регион 19.08.2017 11:15

Сильный пожар произошел в Тбилиси на вещевом рынке

На Исанском вещевом рынке в Тбилиси в ночь на субботу более 20 пожарных расчетов ликвидировали сильный пожар, сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, огонь распространился на 1200 квадратных метрах, полностью сгорели 15 коммерческих объектов. Пострадавших нет.

В течение последних нескольких месяцев это уже третий крупный пожар на коммерческих объектах в Тбилиси. Ранее огнем был полностью уничтожен четырехэтажный торговый центр "Детский мир", сгорела часть рынка "Элиава".

До сих пор правоохранительным органам не удалось установить причины пожаров, однако пострадавшие торговцы заявляли журналистам, что в обоих случаях имел место поджог с целью застройки сгоревшей территории новыми объектами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, РЫНОК, ПОЖАР


Похожие новости


Глава Минэнерго Грузии Каладзе может быть выдвинут в мэры Тбилиси В Тбилиси будут штрафовать владельцев домашних животных и граждан, мусорящих на улицах Зоопарк Тбилиси спустя три месяца после наводнения готовится вновь принять посетителей Власти Грузии решили строить новый зоопарк в Тбилиси В течение недели воздух в Тбилиси прогреется до 39 градусов - агентство окружающей среды Грузии Спецназ прочесывает окрестности Тбилиси в поисках тигра, сбежавшего из зоопарка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]