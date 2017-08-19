В Казахстане пойманы нарушители границы, оказавшие сопротивление пограничникам при попытке уйти на территорию Киргизии

Полиция Жамбылской области задержала всех нарушителей, пытавшихся пересечь государственную границу с Киргизией, сообщают в субботу казахстанские СМИ.

Ранее сообщалось, что министерством внутренних дел Казахстана начато досудебное расследование в отношении пограничников, применивших оружие при попытке группы нарушителей незаконно пересечь границу.

12 августа около 20:00 во время несения службы пограничным нарядом погранзаставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда Регионального управления "Онтустик" Погранслужбы Комитета нацбезопасности Казахстана была обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу Казахстана с Киргизией.

Требованиям казахских пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили против них физическое воздействие, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы. После предупредительного выстрела вверх старший пограничного наряда дважды выстрелил в сторону нападавших. В результате один из них был ранен, остальные подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Республики Казахстан.

Позднее стало известно, что получивший ранение скончался. По данным Главной военной прокуратуры Казахстана, им оказался житель села Жасоркен Жамбылской области.

Министерством внутренних дел Казахстана начато досудебное расследование в отношении пограничников, применивших оружие при попытке группы нарушителей незаконно пересечь границу с Киргизией, сообщила Главная военная прокуратура республики.

"Для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие по статье 451 части 2 пункту 1 Уголовного кодекса (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование по статье 380 части 2 Уголовного кодекса Казахстана (применение насилия в отношении представителей власти) ведется и в отношении нарушителей госграницы, отмечается в сообщении.

Уголовное дело находится на контроле Главной военной прокуратуры, говорится в нем.