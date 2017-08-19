Учредительное собрание Венесуэлы заявило, что берет на себя законодательные функции

Учредительное собрание Венесуэлы объявило в пятницу, что примет на себя законодательные полномочия Нацассамблеи страны, которая находилась под контролем оппозиции, сообщила газета "Насиональ".
Так, учредительное собрание единогласно проголосовало за право самостоятельно принимать законы.
Как отмечает "Насиональ", учредительное собрание по сути взяло на себя функции парламента.
Ранее учредительное собрание Венесуэлы объявило себя главным органом в стране.
Учредительное собрание избрано с целью выработки изменений в конституцию страны по инициативе президента, однако оппозиция не признает итоги выборов.
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