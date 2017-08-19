В Киеве официально подтвердили предстоящую встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа

Пресс-служба президента Украины подтвердила в субботу, что Петр Порошенко 24 августа проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины.
"Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года", - сообщила пресс-служба.
Накануне о визите Дж.Мэттиса в Киев сообщил сайт Пентагона. "Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщалось о предстоящей встрече Дж.Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.
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