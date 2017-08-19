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СНГ 19.08.2017 11:52

В Киеве официально подтвердили предстоящую встречу Порошенко и Мэттиса 24 августа

Пресс-служба президента Украины подтвердила в субботу, что Петр Порошенко 24 августа проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины.

"Первый за последние десять лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита главы государства в США в июне этого года", - сообщила пресс-служба.

Накануне о визите Дж.Мэттиса в Киев сообщил сайт Пентагона. "Во время этих встреч министр вновь заверит наших украинских партнеров в том, что США по-прежнему твердо привержены цели восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также укрепления стратегического оборонного партнерства между нашими двумя странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщалось о предстоящей встрече Дж.Мэттиса с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

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Тэги: УКРАИНА, США, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]