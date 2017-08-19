Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 22° 33° 21 Авг 23° 33° 22 Авг 22° 33°

СНГ 19.08.2017 12:10

Казахстан и Узбекистан впервые подписали план военного сотрудничества

Министры обороны Казахстана и Узбекистана Сакен Жасузаков и Кабул Бердиев на встрече в Ташкенте подписали план военного сотрудничества, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского Минобороны.

План включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования, говорится в сообщении.

"Необходимо отметить, что подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств Казахстана и Узбекистана", - подчеркнули в Минобороны.

Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.

С.Жасузаков встретился также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Президент республики, выразив удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран, высказался о необходимости укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь, С.Жасузаков поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Глава оборонного ведомства подчеркнул заинтересованность и готовность к укреплению дальнейшего казахстанско-узбекистанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН, МИНОБОРОНЫ, ДОГОВОР


Похожие новости


Наделить антитеррористическую структуру ШОС правом мониторинга информационного пространства предлагает глава Узбекистана Назарбаев: Новое руководство Узбекистана полностью открыло все возможности для торговли и сняло барьеры Бизнесмены Казахстана и Узбекистана подпишут в Астане соглашения на $1 млрд - Назарбаев Узбекского лидера ждут в Астане на следующей неделе Назарбаев и Мирзиёев считают важным продолжить активизацию сотрудничества Казахстана и Узбекистана Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]