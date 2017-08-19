Казахстан и Узбекистан впервые подписали план военного сотрудничества

Министры обороны Казахстана и Узбекистана Сакен Жасузаков и Кабул Бердиев на встрече в Ташкенте подписали план военного сотрудничества, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского Минобороны.
План включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования, говорится в сообщении.
"Необходимо отметить, что подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств Казахстана и Узбекистана", - подчеркнули в Минобороны.
Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.
С.Жасузаков встретился также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
"Президент республики, выразив удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран, высказался о необходимости укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона", - говорится в сообщении.
В свою очередь, С.Жасузаков поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
"Глава оборонного ведомства подчеркнул заинтересованность и готовность к укреплению дальнейшего казахстанско-узбекистанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах", - отметили в пресс-службе.
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