Казахстан и Узбекистан впервые подписали план военного сотрудничества

Министры обороны Казахстана и Узбекистана Сакен Жасузаков и Кабул Бердиев на встрече в Ташкенте подписали план военного сотрудничества, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского Минобороны.

План включает в себя мероприятия в рамках совместной оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования, говорится в сообщении.

"Необходимо отметить, что подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений военных ведомств Казахстана и Узбекистана", - подчеркнули в Минобороны.

Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, а также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе.

С.Жасузаков встретился также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Президент республики, выразив удовлетворение интенсификацией взаимодействия между вооруженными силами двух стран, высказался о необходимости укрепления сотрудничества в сфере обороны во благо безопасности региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь, С.Жасузаков поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и передал наилучшие пожелания от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"Глава оборонного ведомства подчеркнул заинтересованность и готовность к укреплению дальнейшего казахстанско-узбекистанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах", - отметили в пресс-службе.