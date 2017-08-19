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Дальнее зарубежье 19.08.2017 12:30

Миллиардер Карл Айкан решил покинуть пост советника Трампа

Советник президента США Дональда Трампа по реформе норм и правил ведения бизнеса миллиардер Карл Айкан принял решение покинуть пост в связи с подозрениями в конфликте интересов.

"Этим я подтверждаю наш сегодняшний разговор, в котором мы согласились в том, что я прекращаю выступать на посту специального советника президента по вопросам, касающимся реформы нормативно-правовой базы", - говорится в письме К.Айкана, направленном президенту.

По его словам, он никогда не имел официального поста в администрации и не играл роли в определении ее политики.

"В отличие от инсинуаций, со стороны многих Ваших критиков из демократов, у меня никогда не было доступа к закрытой информации или выгоды от занимаемой мной позиции, я также не считаю, что моя роль представляла конфликт интересов", - отмечается в письме К.Айкана.

Он подчеркнул, "что не искал выгоды или какой-то пользы для компании, к которой причастен, и лишь выражал мнения, которые могли бы быть полезны для перерабатывающей отрасли".

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Тэги: США, ТРАМП, АЙКАН, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]