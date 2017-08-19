Туркменистану необходим второй космический спутник связи, считает президент

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, на заседании правительства в минувшую пятницу заявил профильным руководителям о целесообразности запуска второго национального спутника связи, сообщает государственное информагентство республики.

По мнению главы государства, это необходимо для создания современной системы связи, отвечающей уровню высоких международных стандартов и обеспечивающей качество информационного общения.

Г.Бердымухамедов также подчеркнул, что перед работниками Национального космического агентства стоят важные задачи по повышению профессионального уровня кадров и дальнейшему развитию космической отрасли.

Туркменистан в апреле 2015 года запустил с американского космодрома на мысе Канаверал первый национальный космический спутник связи "ТуркменАлем 52.0Е". Срок его службы рассчитан на 15 лет.