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СНГ 19.08.2017 12:50

Туркменистану необходим второй космический спутник связи, считает президент

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, на заседании правительства в минувшую пятницу заявил профильным руководителям о целесообразности запуска второго национального спутника связи, сообщает государственное информагентство республики.

По мнению главы государства, это необходимо для создания современной системы связи, отвечающей уровню высоких международных стандартов и обеспечивающей качество информационного общения.

Г.Бердымухамедов также подчеркнул, что перед работниками Национального космического агентства стоят важные задачи по повышению профессионального уровня кадров и дальнейшему развитию космической отрасли.

Туркменистан в апреле 2015 года запустил с американского космодрома на мысе Канаверал первый национальный космический спутник связи "ТуркменАлем 52.0Е". Срок его службы рассчитан на 15 лет.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КОСМОС, СПУТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]