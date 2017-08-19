Россия и Турция зафиксировали в Сирии шесть нарушений перемирия за сутки

Ситуация в зонах деэскалации в Сирийской Арабской Республике остаётся стабильной, сообщает Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксирован один случай стрельбы в провинции Алеппо и три - в провинции Латакия", - говорится в сообщении.

Турецкой частью представительства зафиксированы два нарушения в провинции Дамаск.

"Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - отметили в российском военном ведомстве.