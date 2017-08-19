AMFA в октябре проведет V Ярмарку инвесторов

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет 6 октября в Баку V Ярмарку инвесторов, говорится в сообщении AMFA.

«Ярмарка проводится с целью привлечения иностранных инвесторов и презентации новых услуг в сфере микрофинансирования», - отметили в ассоциации.

В работе ярмарки примут участие эксперты в сфере микрофинансирования, представители микрофинансовых организаций, банков, лизинговых компаний, международных инвесторов, компаний техобслуживания.

AMFA учреждена в 2001 году.

А.Ахундов