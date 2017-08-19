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Финансы 19.08.2017 12:52

AMFA в октябре проведет V Ярмарку инвесторов

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет 6 октября в Баку V Ярмарку инвесторов, говорится в сообщении AMFA.

«Ярмарка проводится с целью привлечения иностранных инвесторов и презентации новых услуг в сфере микрофинансирования», - отметили в ассоциации.

В работе ярмарки примут участие эксперты в сфере микрофинансирования, представители микрофинансовых организаций, банков, лизинговых компаний, международных инвесторов, компаний техобслуживания.

AMFA учреждена в 2001 году.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, AMFA, ИНВЕСТОРЫ, ЯРМАРКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]