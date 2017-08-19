AMFA осенью 2018г организует конференцию по вопросам микрофинансирования

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) проведет 6-7 октября 2018 года IX конференцию, посвященную развитию микрофинансирования, говорится в сообщении AMFA.
«В конференции, которая пройдет 6-7 октября 2018 года, примут участие свыше 200 представителей 12 стран, в том числе эксперты в сфере микрофинансирования, представители микрофинансовых организаций, банков, международных и местных инвесторов, компаний техобслуживания», - сообщили в AMFA.
На конференции будет обсуждаться текущая ситуация на рынке микрофинансирования в Азербайджане, его проблемы и дальнейшие перспективы.
AMFA учреждена в 2001 году.
А.Ахундов
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