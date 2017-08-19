Полиция Финляндии квалифицировала убийства в городе Турку как теракт

Полиция Финляндии, которая в пятницу сообщила, что сомневается в террористической направленности убийств в городе Турку (Turku), в субботу все же признала, что они носят террористический характер.
Полиция также сообщила, что личность подозреваемого установлена - это 18-летний гражданин Марокко.
По ее данным, двое погибших являются гражданами Финляндии. Среди восьмерых раненых один гражданин Италии и два гражданина Швеции.
В пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори (Puutori) и Кауппатори (Kauppatori) неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из раненых скончался на месте трагедии, второй умер в больнице. Ранения получили восемь человек.
Состояние трех пострадавших, в том числе подозреваемого, раненного полицией при задержании, считается тяжелым, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, усилены меры безопасности.
По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей.
Полиция в ночь на субботу провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержаны четыре человека.
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