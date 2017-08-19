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Дальнее зарубежье 19.08.2017 13:58

Полиция Финляндии квалифицировала убийства в городе Турку как теракт

Полиция Финляндии, которая в пятницу сообщила, что сомневается в террористической направленности убийств в городе Турку (Turku), в субботу все же признала, что они носят террористический характер.

Полиция также сообщила, что личность подозреваемого установлена - это 18-летний гражданин Марокко.

По ее данным, двое погибших являются гражданами Финляндии. Среди восьмерых раненых один гражданин Италии и два гражданина Швеции.

В пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори (Puutori) и Кауппатори (Kauppatori) неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из раненых скончался на месте трагедии, второй умер в больнице. Ранения получили восемь человек.

Состояние трех пострадавших, в том числе подозреваемого, раненного полицией при задержании, считается тяжелым, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, усилены меры безопасности.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей.

Полиция в ночь на субботу провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержаны четыре человека.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ТУРКУ, ПОЛИЦИЯ, ТЕРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]