Ливанские военные атакуют боевиков ИГ на границе с Сирией

Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористической организации "Исламское государство" на северо-восточной границе с Сирией, сообщает ливанская газета "Дэйли стар".
В свою очередь ливанское шиитское движение "Хезболла" сообщило о согласованном с Дамаском наступлении против ИГ со стороны Сирии, отмечается в сообщении.
По данным издания, ливанская армия атакует позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек с использованием ракет, артиллерии и вертолетов.
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