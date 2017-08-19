Ливанские военные атакуют боевиков ИГ на границе с Сирией

Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористической организации "Исламское государство" на северо-восточной границе с Сирией, сообщает ливанская газета "Дэйли стар".

В свою очередь ливанское шиитское движение "Хезболла" сообщило о согласованном с Дамаском наступлении против ИГ со стороны Сирии, отмечается в сообщении.

По данным издания, ливанская армия атакует позиции ИГ вблизи населенного пункта Раас-Баалбек с использованием ракет, артиллерии и вертолетов.