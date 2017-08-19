Президент Алиев выделил 12 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Сальяне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 11,8 млн манатов на продолжение работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азерсу» из госбюджета 2017 года.

А.Ахундов