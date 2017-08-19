Президент Алиев выделил 12 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Сальяне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 11,8 млн манатов на продолжение работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Сальян.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, средства будут выделены ОАО «Азерсу» из госбюджета 2017 года.
А.Ахундов
AMFA осенью 2018г организует конференцию по вопросам микрофинансирования
Akkord Senaye Tikinti выиграла тендер в Грузии на $15,3 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Президент Алиев открыл ряд объектов в Гейгельском районе
Алиев выделил 5,78 млн манатов на реконструкцию водной и канализационной системы в бакинских пригородах
Azeravtoyol получит 5,8 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Во Флориде один полицейский погиб и трое ранены, Трамп выразил соболезнования
Премьеры Казахстана и Афганистана обсудили сотрудничество в строительстве железных дорог
Состояние четверых раненых в Сургуте прохожих тяжелое - власти ХМАО
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»