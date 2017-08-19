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СНГ 19.08.2017 14:57

Состояние четверых раненых в Сургуте прохожих тяжелое - власти ХМАО

Четверо из семи пострадавших от нападения мужчины с ножом в Сургуте находятся в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

"По уточненным данным, по сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один в средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в Сургут планирует вылететь из Ханты-Мансийска губернатор региона Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что в субботу около 11:20 в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был застрелен полицией.

По факту происшествия СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".

Следователи и криминалисты регионального СУ СКР и управления внутренних дел работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.

По данным СКР, в настоящее время следователями установлена личность нападавшего. По предварительным данным, это местный житель, 1994 года рождения.

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Тэги: РОССИЯ, СУРГУТ, НАПАДЕНИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]