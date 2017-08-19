Состояние четверых раненых в Сургуте прохожих тяжелое - власти ХМАО

Четверо из семи пострадавших от нападения мужчины с ножом в Сургуте находятся в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

"По уточненным данным, по сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один в средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в Сургут планирует вылететь из Ханты-Мансийска губернатор региона Наталья Комарова.

Ранее сообщалось, что в субботу около 11:20 в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был застрелен полицией.

По факту происшествия СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".

Следователи и криминалисты регионального СУ СКР и управления внутренних дел работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.

По данным СКР, в настоящее время следователями установлена личность нападавшего. По предварительным данным, это местный житель, 1994 года рождения.