Состояние четверых раненых в Сургуте прохожих тяжелое - власти ХМАО

Четверо из семи пострадавших от нападения мужчины с ножом в Сургуте находятся в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
"По уточненным данным, по сообщению заместителя департамента здравоохранения Югры Владислава Нигматулина, четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Один в средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в Сургут планирует вылететь из Ханты-Мансийска губернатор региона Наталья Комарова.
Ранее сообщалось, что в субботу около 11:20 в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Нападавший был застрелен полицией.
По факту происшествия СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".
Следователи и криминалисты регионального СУ СКР и управления внутренних дел работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства и мотивы преступления.
По данным СКР, в настоящее время следователями установлена личность нападавшего. По предварительным данным, это местный житель, 1994 года рождения.
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