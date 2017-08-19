Премьеры Казахстана и Афганистана обсудили сотрудничество в строительстве железных дорог

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского правительства.

Стороны рассмотрели меры по улучшению транзитного потенциала региона и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере строительства железных дорог, отмечается в сообщении.

Кроме того, был поднят вопрос продолжения взаимодействия стран в области образования.

В ходе встречи также обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных главами двух государств.