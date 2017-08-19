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СНГ 19.08.2017 15:20

Премьеры Казахстана и Афганистана обсудили сотрудничество в строительстве железных дорог

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел переговоры с главой исполнительной власти Афганистана Абдуллой Абдуллой, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского правительства.

Стороны рассмотрели меры по улучшению транзитного потенциала региона и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере строительства железных дорог, отмечается в сообщении.

Кроме того, был поднят вопрос продолжения взаимодействия стран в области образования.

В ходе встречи также обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и ход реализации договоренностей, заключенных главами двух государств.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АФГАНИСТАН, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]