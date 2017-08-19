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Дальнее зарубежье 19.08.2017 16:05

Во Флориде один полицейский погиб и трое ранены, Трамп выразил соболезнования

Один полицейский погиб, еще трое ранены в ходе двух операций в американском штате Флорида, президент страны Дональд Трамп выразил поддержку родственникам полицейских, сообщают в субботу американские СМИ.

По их данным, один человек погиб и один тяжело ранен в результате стрельбы во время полицейского рейда в городе Киссимми. Трое подозреваемых задержаны, еще один находится в бегах.

Двое других полицейских были ранены в городе Джексонвилл на севере Флориды.

"Мои мысли и молитвы с полицией Киссимми и их близкими. Мы с вами!" - написал Д.Трамп в Твиттере.

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Тэги: США, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ТРАМП, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]