Во Флориде один полицейский погиб и трое ранены, Трамп выразил соболезнования

Один полицейский погиб, еще трое ранены в ходе двух операций в американском штате Флорида, президент страны Дональд Трамп выразил поддержку родственникам полицейских, сообщают в субботу американские СМИ.

По их данным, один человек погиб и один тяжело ранен в результате стрельбы во время полицейского рейда в городе Киссимми. Трое подозреваемых задержаны, еще один находится в бегах.

Двое других полицейских были ранены в городе Джексонвилл на севере Флориды.

"Мои мысли и молитвы с полицией Киссимми и их близкими. Мы с вами!" - написал Д.Трамп в Твиттере.