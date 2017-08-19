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СНГ 19.08.2017 16:23

Лукашенко потребовал управлять льноводством "сталинскими методами"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит резервы для повышения эффективности льноводческой отрасли и требует устранить имеющиеся недостатки в этой сфере, сообщает президентская пресс-служба в субботу.

"Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен - он рентабелен", - заявил А.Лукашенко во время посещения в Оршанском районе республиканского производственного унитарного предприятия "Устье" Национальной академии наук Белоруссии.

Данное хозяйство специализируется на выращивании льна и заготовке семян.

Директор Института льна НАН Белоруссии Иван Голуб отметил, что рентабельность производства льна доходит до 70%.

"В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. (. . .) Если мы научим хозяйства сеять и вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы", - отметил президент

А.Лукашенко еще раз акцентировал внимание на необходимости выработать четкую систему подготовки кадров в льноводческой отрасли и контроля за качеством работ на всех этапах.

"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - отметил А.Лукашенко, обращаясь к И.Голубу.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]