Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит резервы для повышения эффективности льноводческой отрасли и требует устранить имеющиеся недостатки в этой сфере, сообщает президентская пресс-служба в субботу.
"Сегодня если правильно возделывать по технологиям лен - он рентабелен", - заявил А.Лукашенко во время посещения в Оршанском районе республиканского производственного унитарного предприятия "Устье" Национальной академии наук Белоруссии.
Данное хозяйство специализируется на выращивании льна и заготовке семян.
Директор Института льна НАН Белоруссии Иван Голуб отметил, что рентабельность производства льна доходит до 70%.
"В лучшие времена нефть такую рентабельность давала. (. . .) Если мы научим хозяйства сеять и вот таким образом возделывать лен, они сами будут в этом заинтересованы", - отметил президент
А.Лукашенко еще раз акцентировал внимание на необходимости выработать четкую систему подготовки кадров в льноводческой отрасли и контроля за качеством работ на всех этапах.
"Ты должен управлять сталинскими методами. Сказал - сделали", - отметил А.Лукашенко, обращаясь к И.Голубу.
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