Евросоюз солидарен с Финляндией, пережившей теракт в Турку, заявляют в руководстве ЕС

Руководители институтов Евросоюза продолжают выражать свою солидарность с Финляндией в связи с террористическим нападением 18 августа в городе Турку.

"Европейцы солидарны с Турку. Наши мысли о жертвах и всех пострадавших от еще одного подлого террористического нападения на невинных людей", - написал в субботу в своем "Твиттере" председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Терроризм никогда не победит. Мы будем бороться против этих трусов. Я солидарен с Финляндией, ее народом и невинными жертвами в Турку", - заявил также в микроблоге председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

Накануне вечером глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер распространил заявление, в котором осудил нападение в Турку. Он выразил сочувствие близким жертв и пострадавшим и солидарность с народом Финляндии и премьер-министром Юхой Сипиля.

"Европейская комиссия в их полном распоряжении для любой помощи, которая им может понадобиться", - заверил председатель Еврокомиссии.

В пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори (Puutori) и Кауппатори (Kauppatori) неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из раненых скончался на месте трагедии, второй умер в больнице. Ранения получили восемь человек. Позднее нападение было квалифицировано как теракт.

Состояние трех пострадавших, в том числе подозреваемого, раненного полицией при задержании, считается тяжелым, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, усилены меры безопасности.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей.

Полиция в ночь на субботу провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержаны четыре человека.