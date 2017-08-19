Трамп поблагодарил Бэннона за проделанную работу на посту его советника

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность уволенному советнику по стратегическим вопросам Стиву Бэннону.

"Хочу поблагодарить Стива Бэннона за службу. Он пришел в предвыборный штаб, когда я баллотировался в соперничестве с нечестной Хиллари Клинтон - это было замечательно! Спасибо", - написал Трамп в Twitter.

Слухи об отставке С.Бэннона циркулировали в Вашингтоне уже несколько месяцев. Это связано с его многочисленными разногласиями с другими близкими соратниками Д.Трампа, в том числе - с членами семьи президента США. Кроме того, С.Бэннона обвиняли в организации утечек информации из Белого дома. Предполагается, что таким образом он боролся против своих политических соперников.

В то же время, как отмечают наблюдатели, уход С.Бэннона, вероятно, будет отрицательно воспринят той частью СМИ США, которая придерживается наиболее консервативных позиций.