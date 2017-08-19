Трамп сообщил о принятии важного решения по Афганистану, но не раскрыл его суть

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял важные решения в сфере военной политики, в том числе по Афганистану.

"Провел очень важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными начальниками. Приняли много решений, в том числе по Афганистану", - написал в Д.Трамп в свом микроблоге в "Твиттере".

При этом президент не разъяснил, в чем заключаются принятые решения.

Ранее на этой неделе члены радикального движения "Талибан" направили Д.Трампу письмо с призывом вывести американских военных из Афганистана.

В настоящее время численность американских военных в Афганистане составляет почти 8,5 тыс., тогда как шесть лет назад количество солдат превышало 100 тыс.