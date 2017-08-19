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Дальнее зарубежье 19.08.2017 17:40

Трамп сообщил о принятии важного решения по Афганистану, но не раскрыл его суть

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял важные решения в сфере военной политики, в том числе по Афганистану.

"Провел очень важный день в Кэмп-Дэвиде с нашими очень талантливыми генералами и военными начальниками. Приняли много решений, в том числе по Афганистану", - написал в Д.Трамп в свом микроблоге в "Твиттере".

При этом президент не разъяснил, в чем заключаются принятые решения.

Ранее на этой неделе члены радикального движения "Талибан" направили Д.Трампу письмо с призывом вывести американских военных из Афганистана.

В настоящее время численность американских военных в Афганистане составляет почти 8,5 тыс., тогда как шесть лет назад количество солдат превышало 100 тыс.

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Тэги: США, ТРАМП, АФГАНИСТАН, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]