С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли почти 3 тыс. гражданских лиц - МККК

В Донбассе с начала боевых действий погибли более 2700 гражданских лиц, сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК) на Украине.

"Более 2700 гражданских лиц были убиты в вооруженном конфликте на востоке Украине", - говорится в сообщении МККК в микроблоге в Твиттере.