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СНГ 19.08.2017 17:56

С начала вооруженного конфликта в Донбассе погибли почти 3 тыс. гражданских лиц - МККК

В Донбассе с начала боевых действий погибли более 2700 гражданских лиц, сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК) на Украине.

"Более 2700 гражданских лиц были убиты в вооруженном конфликте на востоке Украине", - говорится в сообщении МККК в микроблоге в Твиттере.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ЖИТЕЛИ, ЖЕРТВЫ, МККК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]