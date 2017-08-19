Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Камбрильсе

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в испанском Камбрильсе, сообщает в субботу британское издание "Индепендент".
По его данным, подконтрольное ИГИЛ агентство "Амак" распространило эту информацию.
Ранее террористическая организация взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне.
Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.
Террористы на автофургоне пытались прорваться к пешеходной улице Камбрильса, однако после перестрелки с полицией автомобиль перевернулся. Затем полицейским удалось ликвидировать четырех нападавших, еще один был ранен и арестован. Позднее он скончался.
Президент Алиев выделил 12 млн манатов на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Сальяне
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 121 раз - Минобороны Азербайджана
Экс-президенты ряда государств примут участие в Глобальном форуме молодых лидеров в Азербайджане
Шведская Varmlandsmetanol готова построить в Эстонии завод биометанола за 350 млн евро
Поставки СПГ в мире вырастут на 80% в 2018г - BMI
AMFA осенью 2018г организует конференцию по вопросам микрофинансирования
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 12 человек - МВД
В лотерее Powerball в США разыгрывают джекпот в $510 млн
Представители 25 стран примут участие в международном фестивале варенья в Габале
Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе
Президент Алиев принял участие в открытии дороги Зазалы-комплекс «Имамзаде» - Гянджа
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Завершился первый этап проекта «Школа обучения» для молодых людей с ограниченными возможностями общения, проживающих в регионах страны
Азербайджанские школьники отправились в учебно-образовательную поездку в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»