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СНГ 19.08.2017 18:40

Додон намерен ходатайствовать перед российскими властями о новом этапе легализации молдавских мигрантов в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет ходатайствовать перед властями Российской Федерации о новом этапе легализации молдаван на территории России.

"Мы продолжаем работу по амнистии, согласно ст. 27 Федерального закона № 114 Российской Федерации. Как известно, весной этого года, в результате миграционной амнистии, десятки тысяч молдаван, незаконно находящихся на территории России, смогли легализовать свое пребывание там", - написал Игорь Додон на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с диаспорой.

"Мы будем ходатайствовать о новом этапе легализации, в связи с большим количеством молдаван, не успевших пройти эту процедуру", - заявил президент, отметив, что впервые в Молдавии назначен советник президента по связям с диаспорой.

И.Додон пообещал участникам встречи, что аппарат президента будет делать всё возможное, чтобы диаспора была представлена в следующем парламенте, очередные выборы в который пройдут в Молдавии по смешанной системе, когда 51 депутат будет избираться по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]