Додон намерен ходатайствовать перед российскими властями о новом этапе легализации молдавских мигрантов в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет ходатайствовать перед властями Российской Федерации о новом этапе легализации молдаван на территории России.

"Мы продолжаем работу по амнистии, согласно ст. 27 Федерального закона № 114 Российской Федерации. Как известно, весной этого года, в результате миграционной амнистии, десятки тысяч молдаван, незаконно находящихся на территории России, смогли легализовать свое пребывание там", - написал Игорь Додон на своей странице в Фейсбуке по итогам встречи с диаспорой.

"Мы будем ходатайствовать о новом этапе легализации, в связи с большим количеством молдаван, не успевших пройти эту процедуру", - заявил президент, отметив, что впервые в Молдавии назначен советник президента по связям с диаспорой.

И.Додон пообещал участникам встречи, что аппарат президента будет делать всё возможное, чтобы диаспора была представлена в следующем парламенте, очередные выборы в который пройдут в Молдавии по смешанной системе, когда 51 депутат будет избираться по партийным спискам, а 50 - по одномандатным округам.