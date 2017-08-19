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19.08.2017 18:13

Президент Алиев принял участие в открытии дороги Зазалы-комплекс «Имамзаде» - Гянджа

Президент Ильхам Алиев в субботу в рамках поездки в Самухский район принял участие в открытии автомобильной дороги Зазалы-комплекс «Имамзаде» - Гянджа, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги. Дорога протяженностью более 19 км, ширина проезжей части которой составляет 7-14 метров, является двух- и четырехполосной. При проведении строительных работ сооружены двухпролетный мост над рекой Гянджа, соединения в 45 местах, установлены 12 автобусных остановок и 111 дорожных знаков. Играя роль дополнительной окружной автомобильной дороги, проходящей через северную часть Гянджи, эта дорога позволит обеспечить грузовые и пассажирские перевозки транспортными средствами, движущимися в направлении Самуха, Шамкира, Товуза, Газаха, государственной границы с Грузией и обратно, не въезжая в центр города.

Согласно сообщению, благодаря этой дороге будет обеспечен удобный проезд паломников в религиозно-культурный комплекс «Имамзаде» в Гяндже, который охраняется как историко-архитектурный памятник VIII века и является местом паломничества мусульман.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГА, ОТКРЫТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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