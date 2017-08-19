Испания и Франция ведут розыск предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне

Власти Испании и Франции активизировали поиски предполагаемого исполнителя теракта в Барселоне, сообщает американский телеканал Эй-Би-Си.

Каталонская полиция разыскивает 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба, который, как предполагается, совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны, в результате чего погибли 13 и пострадали 120 человек, отмечается в сообщении.

В свою очередь глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая группировка, совершившая нападения в Барселоне и Камбрильсе, полностью обезврежена, после того, как пять членов группировки были убиты полицией в ходе перестрелки, а четверо находятся под стражей. По его словам, угрозы новой атаки сейчас нет.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский.