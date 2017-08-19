Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе

Президент Ильхам Алиев в рамках визита в Самухский район в субботу принял участие в открытии Самухского агроэнергетического жилого комплекса, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Комплекс состоит из гибридной электростанции, которая использует биоэнергию, энергию солнца, ветра, геотермальных источников, а также участков по заготовке, переработке и продаже сельхозпродукции. Целью проекта является обеспечение энергетических потребностей Самухского района полностью за счет альтернативных источников энергии. Проект планируется реализовывать поэтапно в течение 10-12 лет.
Президент Алиев также принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 8,55 километрового участка магистрального оросительного канала Шамкир-Самух-Горанбой.
Кроме того, президент Алиев принял участие в открытии яслей-детского сада на 100 мест, построенного в Самухе по инициативе Фонда Гейдара Алиева. Площадь двухэтажного здания составляет 1,135 тыс. квадратных метров.
Глава государства также принял участие в открытии автомобильной дороги Самух-Физули-Ляк-Алибайрамлы-Гарабаглар-Чобанабдаллы-Самух.
Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах дороги. Дорога протяженностью 36 км имеет четвертую техническую категорию. При строительстве двухполосной дороги были проложены водоотводные трубы различного диаметра и сооружен мост, в 16 местах установлены автобусные остановки. Дорога соединит 10 населенных пунктов с населением 23 тыс. человек и будет способствовать значительному улучшению грузо- и пассажироперевозок.
А.Ахундов
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