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Дальнее зарубежье 19.08.2017 19:46

В Индии два десятка человек погибли в результате схода поезда с рельсов

По меньшей мере 20 человек погибли и свыше 50 получили ранения в результате схода поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает индийский ресурс "Индиа тудей".

По его информации, пять вагонов железнодорожного состава, следовавшего из Пури в Хардвар, сошли с рельсов вблизи города Музаффарнагар, в 115 километрах от столицы Дели.

Инцидент произошел в 17:45 по местному времени (15: 45 мск). Чиновники министерства железных дорог Индии заявили, что они все еще ожидают подробностей аварии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИНДИЯ, ПОЕЗД, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]