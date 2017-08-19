В Индии два десятка человек погибли в результате схода поезда с рельсов

По меньшей мере 20 человек погибли и свыше 50 получили ранения в результате схода поезда с рельсов в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает индийский ресурс "Индиа тудей".
По его информации, пять вагонов железнодорожного состава, следовавшего из Пури в Хардвар, сошли с рельсов вблизи города Музаффарнагар, в 115 километрах от столицы Дели.
Инцидент произошел в 17:45 по местному времени (15: 45 мск). Чиновники министерства железных дорог Индии заявили, что они все еще ожидают подробностей аварии.
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