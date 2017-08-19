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ТЭК 19.08.2017 20:30

Поставки СПГ в мире вырастут на 80% в 2018г - BMI

Совокупные мировые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) увеличатся в следующем году до 91,9 млн тонн по сравнению с 50,9 млн тонн в 2016 году, прогнозируют аналитики BMI, исследовательского подразделения международного рейтингового агентства Fitch.

Этот скачок показателя более чем на 80% станет самым существенным в ближайшие пять лет, отмечается в обзоре.

В 2019 году эксперты ожидают повышения мощностей до 106,6 млн тонн, в 2020 году - до 116,9 млн тонн и в 2021 году - до 124,5 млн тонн.

"Несколько крупных проектов находятся на этапе ввода в эксплуатацию или близки к этому", включая российский "Ямал СПГ", а также предприятия в Австралии и США, отмечается в отчете BMI.

"Рост поставок замедлится после 2021 года из-за сокращения числа запускаемых проектов. Мы ожидаем нескольких окончательных инвестиционных решений по СПГ-проектам в следующие год-два, при этом в предпочтении будут небольшие по размеру", - полагают аналитики.

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Тэги: СПГ, ПОСТАВКИ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]