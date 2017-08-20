Четыре человека, пострадавших от нападения мужчины с ножом в Сургуте, остаются в тяжелом состоянии - врачи

Четыре из семи пострадавших в субботу днем при нападении мужчины с ножом в Сургуте по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в окружном травматологическом центре.
"У одного человека сохраняется крайне тяжелое состояние. Три пациента в тяжелом стабильном состоянии, без ухудшений. Двое - в состоянии средней тяжести", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в субботу около 11:20 в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Нападавший был застрелен полицией. Пострадали семь человек.
По данным департамента здравоохранения ХМАО, четверо из семи пострадавших от нападения находятся в тяжелом состоянии, один - средней степени тяжести. Двум оказана помощь, и они отпущены домой.
По факту происшествия Следственным управлением СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления "покушение на убийство".
По данным СКР, следователями установлена личность нападавшего. По предварительным данным, это местный житель, 1994 года рождения. Проверяется информация о возможных у него психических отклонениях.
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