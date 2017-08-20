Сельское хозяйство в Азербайджане будет развиваться на научных основах - президент Алиев

Сельское хозяйство в Азербайджане будет развиваться на научных основах, что позволит добиться роста урожайности, сказал президент Ильхам Алиев в субботу на встрече с представителями общественности Гейгельского района, говорится в сообщении на сайте главы государства.
«Сегодня мы отмечаем открытие в Гейгельском районе двух объектов республиканского значения. Это - сельскохозяйственная лаборатория и Центр искусственного осеменения. Эта лаборатория и Центр искусственного осеменения имеют очень большое значение для развития сельского хозяйства. Продемонстрированные мне оборудование, возможности дают основание говорить, что с новым подходом мы добьемся роста продуктивности в сельском хозяйстве», - сказал И.Алиев.
По его словам, основная задача, которая стоит перед Азербайджаном, состоит в повышении урожайности с использованием имеющегося земельного фонда.
«Здешние семеноводческая, ветеринарная и агрохимическая лаборатории позволят нам достигнуть этой цели, так как фермеры, бизнесмены, крестьяне будут уже знать какие семена надо использовать, какие агротехнические меры необходимо принимать, на каком земельном участке какие удобрения нужно использовать. Вопросы продовольственной безопасности также будут обеспечиваться посредством этих лабораторий», - сказал И.Алиев.
По его словам, подобные лаборатории создаются в 12 регионах страны.
«На самом деле, это начало нового этапа в развитии сельского хозяйства, поворотная точка. Потому что после этого сельское хозяйство в Азербайджане будет развиваться на научных основах, и, таким образом, мы добьемся роста урожайности. Так как территория Азербайджана, конечно, не позволяет, чтобы мы привлекали в оборот новые посевные участки в большом объеме. Хотя мы делаем это, особенно в результате мелиоративных мероприятий», - сказал И.Алиев.
А.Ахундов
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