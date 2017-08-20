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АПК 20.08.2017 10:18

Работа Центра искусственного осеменения позволит Азербайджану устранить зависимость от импорта молока – президент Алиев

Работа Центра искусственного осеменения, сданного в эксплуатацию в субботу, позволит Азербайджану устранить зависимость от импорта молока, сказал президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Гейгельского района, говорится в сообщении на сайте главы государства.

«Сдача в эксплуатацию Центра искусственного осеменения приведет к серьезному росту в животноводстве. Поскольку это единственный центр в нашей стране и центр странового значения», - сказал И.Алиев.

По его словам, в течение нескольких лет в Азербайджан из-за рубежа доставляются племенные коровы.

«Из европейских стран уже завезены тысячи коров. За счет этой программы в Азербайджане создано много новых центров животноводства, ферм. Этот процесс продолжается. В настоящее время создается много новых животноводческих комплексов. Конечно, мы и в последующие годы будем закупать за рубежом племенной скот. В то же время уже создан Центр искусственного осеменения для улучшения местных пород, снижения зависимости от поставок из-за рубежа», - сказал И.Алиев.

По его словам, в результате деятельности этого центра в течение нескольких лет порода крупного рогатого скота в Азербайджане постепенно улучшится.

«Таким образом, повысится продуктивность, будет развиваться молоководство, увеличится и производство мяса. В настоящее время мы экспортируем как мясо, так и молоко. Считаю, что это историческое достижение. Потому что в предыдущие годы мы очень зависели от импорта. Сейчас мы устраняем эту зависимость. Правда, мы не обеспечиваем себя полностью молочной продукцией, также и импортируем, однако начали и экспортировать. Наша продукция очень качественная и высоко ценится на зарубежных рынках. Но мы должны сделать так, чтобы полностью обеспечить себя молочной продукцией и повысить наш экспортный потенциал. В результате деятельности Центра искусственного осеменения мы за несколько лет добьемся этого», - сказал И.Алиев.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МОЛОКО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]