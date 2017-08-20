В Ингушетии не будут создавать полицию нравов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал идею молодежных активистов о создании структуры, которая могла бы регламентировать внешний вид и поведение молодых людей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя субъекта.

"В ходе традиционной встречи главы Ингушетии с молодежью активисты предложили создать в регионе полицию нравов. Данная структура, по их мнению, могла бы заниматься пресечением преступлений, связанных с нарушением общественной нравственности, регламентировать внешний вид и поведение молодых людей. Евкуров эту инициативу не поддержал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ю.-Б. Евкуров считает, что, в первую очередь, этот вопрос касается воспитания в семье. По его мнению, органы местного самоуправления на своем уровне могут корректно решать острые проблемы, связанные с поведением молодежи, нарушением общественного порядка.

"Нет необходимости создавать полицию нравов, у нас есть прекрасные традиции и обычаи. Все зависит от атмосферы в семье. Целью семейного воспитания должно стать формирование таких качеств, которые помогут молодому человеку достойно преодолеть сложности и преграды, встречающиеся на тернистом жизненном пути, соблюдать обычаи предков, следить за внешним видом, не совершать общественно порицаемых действий", - процитировала Ю.-Б. Евкурова его пресс-служба.

По его словам, нравственное и эстетическое формирование, культура зависят от семьи, личного примера родителей. Все эти задачи относятся к семейному воспитанию.