В Ингушетии не будут создавать полицию нравов

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал идею молодежных активистов о создании структуры, которая могла бы регламентировать внешний вид и поведение молодых людей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе руководителя субъекта.
"В ходе традиционной встречи главы Ингушетии с молодежью активисты предложили создать в регионе полицию нравов. Данная структура, по их мнению, могла бы заниматься пресечением преступлений, связанных с нарушением общественной нравственности, регламентировать внешний вид и поведение молодых людей. Евкуров эту инициативу не поддержал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Ю.-Б. Евкуров считает, что, в первую очередь, этот вопрос касается воспитания в семье. По его мнению, органы местного самоуправления на своем уровне могут корректно решать острые проблемы, связанные с поведением молодежи, нарушением общественного порядка.
"Нет необходимости создавать полицию нравов, у нас есть прекрасные традиции и обычаи. Все зависит от атмосферы в семье. Целью семейного воспитания должно стать формирование таких качеств, которые помогут молодому человеку достойно преодолеть сложности и преграды, встречающиеся на тернистом жизненном пути, соблюдать обычаи предков, следить за внешним видом, не совершать общественно порицаемых действий", - процитировала Ю.-Б. Евкурова его пресс-служба.
По его словам, нравственное и эстетическое формирование, культура зависят от семьи, личного примера родителей. Все эти задачи относятся к семейному воспитанию.
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