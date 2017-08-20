Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 24° 34° 22 Авг 23° 34° 23 Авг 22° 32°

20.08.2017 11:30

Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гедабейский район в воскресенье принял участие в церемонии открытия электрической подстанции на 110/35/10 кВ, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно сообщению, новая подстанция обслуживает 21 тыс. абонентов.

Кроме того, президент Алиев ознакомился с деятельностью лимонадного завода ООО «Гядабейские минеральные воды». Продукция завода не только поставляется на внутренний рынок, но и экспортируется в Россию и Бахрейн. В ближайшее время планируется начать экспорт продукции еще в несколько стран. На предприятии работает около 120 человек.

При строительстве завода были использованы льготные кредиты, предоставленные государством.

Президент Алиев также принял участие в открытии проекта снабжения питьевой водой города Гедабей. Проект, реализуемый правительством Азербайджана и Азиатским банком развития, рассчитан на улучшение ситуации с услугами водоснабжения и канализации для 12 тыс. человек в Гедабейе.

Президент также принял участие в открытии Центра Гейдара Алиева в Гедабейе.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ, ОТКРЫТИЕ


Похожие новости


Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шемкирском районе Президент Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Самухском районе Президент Алиев открыл ряд объектов в Гейгельском районе Эрдоган посетит в начале сентября с визитом Азербайджан и Казахстан Азербайджан и Туркменистан хотят превратить прикаспийский регион в арену международного партнерства - Бердымухамедов Президент Алиев совершает поездку на северо-запад республики

Политика

Экономика

Общество

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]