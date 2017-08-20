Президент Алиев открыл ряд объектов в Гедабейском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Гедабейский район в воскресенье принял участие в церемонии открытия электрической подстанции на 110/35/10 кВ, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Согласно сообщению, новая подстанция обслуживает 21 тыс. абонентов.
Кроме того, президент Алиев ознакомился с деятельностью лимонадного завода ООО «Гядабейские минеральные воды». Продукция завода не только поставляется на внутренний рынок, но и экспортируется в Россию и Бахрейн. В ближайшее время планируется начать экспорт продукции еще в несколько стран. На предприятии работает около 120 человек.
При строительстве завода были использованы льготные кредиты, предоставленные государством.
Президент Алиев также принял участие в открытии проекта снабжения питьевой водой города Гедабей. Проект, реализуемый правительством Азербайджана и Азиатским банком развития, рассчитан на улучшение ситуации с услугами водоснабжения и канализации для 12 тыс. человек в Гедабейе.
Президент также принял участие в открытии Центра Гейдара Алиева в Гедабейе.
А.Ахундов
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