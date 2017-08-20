Военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian, начало которых запланировано на понедельник 21 августа, будут лишь способствовать ухудшению ситуации в регионе, говорится в статье в северокорейской газете "Нодон синмун"- органе ЦК Трудовой партии Кореи.
"Совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian будут подобно подливанию масла в огонь, и они ухудшат ситуацию на (Корейском - ИФ) полуострове", - отмечается в статье.
"Военные учения - наиболее ясное проявление враждебности по отношению к нам, и никто не может гарантировать, что учения не перерастут в настоящие сражения", - пишет газета.
"Нодон синмун" также предупредила, что Вашингтону не стоит рассчитывать на то, будто гипотетический военный конфликт в регионе не затронет непосредственно США.
Южнокорейские СМИ в свою очередь напоминают, что стартующие в понедельник учения Ulchi Freedom Guardian продлятся до 31 августа. При этом в министерстве обороны Южной Кореи ранее сообщали, что учения 2017 года по масштабу не будут уступать прошлогодним.
Однако в Пхеньяне называет учения, подобные Ulchi Freedom Guardian, репетицией вторжения в КНДР.
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