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Дальнее зарубежье 20.08.2017 11:51

Стартующие 21 августа военные учения Южной Кореи и США лишь "подольют масла в огонь", уверены в Пхеньяне

Военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Guardian, начало которых запланировано на понедельник 21 августа, будут лишь способствовать ухудшению ситуации в регионе, говорится в статье в северокорейской газете "Нодон синмун"- органе ЦК Трудовой партии Кореи.

"Совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian будут подобно подливанию масла в огонь, и они ухудшат ситуацию на (Корейском - ИФ) полуострове", - отмечается в статье.

"Военные учения - наиболее ясное проявление враждебности по отношению к нам, и никто не может гарантировать, что учения не перерастут в настоящие сражения", - пишет газета.

"Нодон синмун" также предупредила, что Вашингтону не стоит рассчитывать на то, будто гипотетический военный конфликт в регионе не затронет непосредственно США.

Южнокорейские СМИ в свою очередь напоминают, что стартующие в понедельник учения Ulchi Freedom Guardian продлятся до 31 августа. При этом в министерстве обороны Южной Кореи ранее сообщали, что учения 2017 года по масштабу не будут уступать прошлогодним.

Однако в Пхеньяне называет учения, подобные Ulchi Freedom Guardian, репетицией вторжения в КНДР.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]