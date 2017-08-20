В Финляндии скорбят по жертвам теракта в Турку

В Финляндии по всей стране в воскресенье в 10:00 прошла минута молчания в память о жертвах террористической атаки, устроенной в пятницу в городе Турку (Turku).
На зданиях государственных и муниципальных учреждений, жилых домах приспущены флаги.
Президент Финляндии Саули Ниинисте (Sauli Niinisto) в воскресенье возложил цветы на месте трагедии.
Премьер-министр Юха Сипиля (Juha Sipila) резко осудил теракт, назвав случившееся "подлым и в высшей степени предосудительным поступком", но при этом призвал граждан "не отвечать злом на зло".
В Турку в пятницу, 18 августа 18-летний марокканец напал с ножом на прохожих, убив двух человек и ранив восьмерых. Преступник нападал в основном на женщин, из десяти пострадавших были ранены также двое мужчин, бросившихся на помощь. Трое из пострадавших - иностранные граждане, подданные Италии, Швеции и Британии.
Власти расценили этот случай как первый террористический акт в новейшей истории.
"Финляндия больше не исключительный островок, но она по-прежнему остается одной из самых безопасных стран в мире", - сказал на пресс-конференции Ю.Сипиля.
О мотивах нападения не сообщается. Полиция не комментирует сообщения СМИ о том, что нападавшему, прибывшему в Финляндию весной 2016 года и ходатайствовавшему о получении убежища, было отказано в этой просьбе.
Кроме подозреваемого в совершении убийств и попытках убийства, задержаны четыре гражданина Марокко, один человек объявлен в международный розыск.
Пока неизвестно, связаны ли события в Турку с терактами в Испании, в которых тоже подозревают выходцев из Марокко.
Следствие ведёт Центральная уголовная полиция совместно с полицией безопасности, погранохраной, таможней и Европолом.
Полиция безопасности Supo сообщила, что раненый при задержании подозреваемый ранее не находился в их разработке.
Его имя не разглашается, полиция пыталась допросить его, но он отказался отвечать на вопросы.
Полиция безопасности не собирается поднимать уровень террористической угрозы в Финляндии в связи с событиями в Турку и оставит его на установленном в июне уровне "повышенный". Уровень угрозы в Финляндии оценивается по четырёхбальной шкале: низкий, повышенный, высокий и очень высокий.
Полиция и погранохрана повысили готовность по всей стране и в прежде всего в Турку. При этом подчеркивается, что непосредственной угрозы в стране нет.
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