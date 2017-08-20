Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 24° 34° 22 Авг 23° 34° 23 Авг 22° 32°

СНГ 20.08.2017 12:58

Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в Хабаровске в ходе драки у кафе

Следствие в Хабаровске возбудило уголовное дело по факту смерти местного жителя после драки, сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

"Погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу", - говорится в сообщении.

Драка, по данным следователей, произошла ранним утром в воскресенье возле кафе.

Один из посетителей заведения 25-летний молодой человек несколько раз ударил 32-летнего спортсмена. Тот позднее скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый скрылся, его разыскивают.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ХАБАРОВСК, ЧЕМПИОН, УБИЙСТВО


Похожие новости


Около 380 домов в Хабаровске остались без света после прошедшего ливня Причиной крушения вертолета Ми-8 в августе в Охотском море стала ошибка экипажа - МАК В результате автоаварии под Хабаровском погибли 13 человек, ранены 56 - Минздрав 12 человек погибли при столкновении двух автобусов в Хабаровском крае Турнир по боксу с участием спортсменов 19 стран стартовал в Хабаровске 20-летнюю мать осудят за издевательство над малолетними детьми в Хабаровском крае

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]