Чемпиона мира по пауэрлифтингу убили в Хабаровске в ходе драки у кафе

Следствие в Хабаровске возбудило уголовное дело по факту смерти местного жителя после драки, сообщает Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю.

"Погибший профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу", - говорится в сообщении.

Драка, по данным следователей, произошла ранним утром в воскресенье возле кафе.

Один из посетителей заведения 25-летний молодой человек несколько раз ударил 32-летнего спортсмена. Тот позднее скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый скрылся, его разыскивают.