Президент Ирана назвал внешнеполитическим приоритетом сохранение соглашения по ядерной программе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье в обращении к Меджлису (парламенту), что одним из приоритетов нового иранского правительства в сфере внешней политике станет сохранение соглашения по ядерной программе и его защита от нападок США.

"Самая важная задача нашего министра иностранных дел - первым делом, поддерживать действие СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ) и не позволить США и нашим противникам добиться успеха", - сказал президент.

"Отстаивать СВПД значит сопротивляться врагам Ирана", - добавил Х.Рухани.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Ранее сообщалось, что Иран направил жалобу в СБ ООН и в комиссию по СВПД в связи с введением новых санкций США в отношении Ирана.