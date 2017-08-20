Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   1.9963 RUR   0.0287 GBR   2.1926 TRY   0.4822

Цена на нефть

    $/bbl WTI   46.78 Brent   50.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 24° 34° 22 Авг 23° 34° 23 Авг 22° 32°

Регион 20.08.2017 13:18

Президент Ирана назвал внешнеполитическим приоритетом сохранение соглашения по ядерной программе

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье в обращении к Меджлису (парламенту), что одним из приоритетов нового иранского правительства в сфере внешней политике станет сохранение соглашения по ядерной программе и его защита от нападок США.

"Самая важная задача нашего министра иностранных дел - первым делом, поддерживать действие СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ) и не позволить США и нашим противникам добиться успеха", - сказал президент.

"Отстаивать СВПД значит сопротивляться врагам Ирана", - добавил Х.Рухани.

СВПД был принят 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и ФРГ) и Ираном. Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

Ранее сообщалось, что Иран направил жалобу в СБ ООН и в комиссию по СВПД в связи с введением новых санкций США в отношении Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, АТОМ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Если США продолжат нынешнюю политику в отношении Ирана, Тегеран может выйти из ядерного соглашения, заявляет Рухани Иранский президент намерен лишить Корпус стражей исламской революции контроля над Минобороны страны - СМИ Переизбранный президентом Ирана Рухани решил обойтись без крупных перестановок в правительстве Глава азербайджанского парламента примет участие на инаугурации президента Ирана – посольство Рухани вступил в должность президента Ирана на второй срок Президент Ирана обещает зеркальный ответ на американские санкции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]