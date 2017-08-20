Армия Ливана продолжает наступление на позиции ИГ на границе с Сирией

Ливанские военные в воскресенье возобновили наступление на группировку "Исламское государство" на востоке Ливана в приграничном с Сирией регионе, сообщают западные СМИ.
Боевые действия ведутся в районе населенного пункта Рас-Баальбек. Против террористов используется тяжелая артиллерия и реактивные снаряды.
Накануне ливанские военные отчитались об освобождении от террористов около трети удерживавшейся ими территории. При этом были уничтожены 20 боевиков ИГ.
В ходе операции ранения получили 10 ливанских военнослужащих.
Согласно оценкам военных, до начала операции вблизи границы с Сирией находились до 600 боевиков ИГ, контролировавших порядка 120 кв. км.
Западные СМИ напоминают, что ливанская шиитская группировка "Хезболла" ранее начала самостоятельную операцию против ИГ в районах южнее места проведения текущей операции ливанских военных.
"Хезболла" также участвует в боях против ИГ в этом регионе по ту стороны границы - на территории Сирии - на стороне сирийских правительственных сил.
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