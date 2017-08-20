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Дальнее зарубежье 20.08.2017 13:48

Армия Ливана продолжает наступление на позиции ИГ на границе с Сирией

Ливанские военные в воскресенье возобновили наступление на группировку "Исламское государство" на востоке Ливана в приграничном с Сирией регионе, сообщают западные СМИ.

Боевые действия ведутся в районе населенного пункта Рас-Баальбек. Против террористов используется тяжелая артиллерия и реактивные снаряды.

Накануне ливанские военные отчитались об освобождении от террористов около трети удерживавшейся ими территории. При этом были уничтожены 20 боевиков ИГ.

В ходе операции ранения получили 10 ливанских военнослужащих.

Согласно оценкам военных, до начала операции вблизи границы с Сирией находились до 600 боевиков ИГ, контролировавших порядка 120 кв. км.

Западные СМИ напоминают, что ливанская шиитская группировка "Хезболла" ранее начала самостоятельную операцию против ИГ в районах южнее места проведения текущей операции ливанских военных.

"Хезболла" также участвует в боях против ИГ в этом регионе по ту стороны границы - на территории Сирии - на стороне сирийских правительственных сил.

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Тэги: ЛИВАН, ИГ, НАСТУПЛЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]