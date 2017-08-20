Память жертв терактов в Испании почтили в храме Святого Семейства в Барселоне

В храме Святого Семейства в Барселоне в воскресенье прошла месса в память о погибших в результате терактов в Испании, сообщают западные СМИ.

На церемонии присутствовали король Испании Фелипе VI, председатель испанского правительства Мариано Рахой и глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Вокруг храма действовали повышенные меры безопасности, включая снайперов на крышах окрестных строений.

Около храма собрались сотни людей.

В минувшую пятницу на площади Каталунья в Барселоне около 100 тыс. человек приняли участие в церемонии минуты молчания в память жертв терактов в Каталонии.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая группировка, совершившая нападения в Барселоне и Камбрильсе, полностью обезврежена. Однако, как отмечают СМИ, власти Каталонии настроены более скептически по поводу разгрома террористической ячейки.