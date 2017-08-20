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Дальнее зарубежье 20.08.2017 14:10

Память жертв терактов в Испании почтили в храме Святого Семейства в Барселоне

В храме Святого Семейства в Барселоне в воскресенье прошла месса в память о погибших в результате терактов в Испании, сообщают западные СМИ.

На церемонии присутствовали король Испании Фелипе VI, председатель испанского правительства Мариано Рахой и глава Каталонии Карлес Пучдемон.

Вокруг храма действовали повышенные меры безопасности, включая снайперов на крышах окрестных строений.

Около храма собрались сотни людей.

В минувшую пятницу на площади Каталунья в Барселоне около 100 тыс. человек приняли участие в церемонии минуты молчания в память жертв терактов в Каталонии.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая группировка, совершившая нападения в Барселоне и Камбрильсе, полностью обезврежена. Однако, как отмечают СМИ, власти Каталонии настроены более скептически по поводу разгрома террористической ячейки.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ, МЕССА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]