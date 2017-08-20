Память жертв терактов в Испании почтили в храме Святого Семейства в Барселоне

В храме Святого Семейства в Барселоне в воскресенье прошла месса в память о погибших в результате терактов в Испании, сообщают западные СМИ.
На церемонии присутствовали король Испании Фелипе VI, председатель испанского правительства Мариано Рахой и глава Каталонии Карлес Пучдемон.
Вокруг храма действовали повышенные меры безопасности, включая снайперов на крышах окрестных строений.
Около храма собрались сотни людей.
В минувшую пятницу на площади Каталунья в Барселоне около 100 тыс. человек приняли участие в церемонии минуты молчания в память жертв терактов в Каталонии.
Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.
Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая группировка, совершившая нападения в Барселоне и Камбрильсе, полностью обезврежена. Однако, как отмечают СМИ, власти Каталонии настроены более скептически по поводу разгрома террористической ячейки.
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