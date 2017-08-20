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20.08.2017 14:47

Президент Алиев ознакомился с мобильным полевым госпиталем и открыл ряд объектов в Шемкирском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Шамкирский район в воскресенье ознакомился с мобильным полевым хирургическим госпиталем министерства обороны, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Президент также принял участие в открытии автомобильной дороги Шамкир-Ени Гейче-Даг Джеир.

Дорога соединяет 7 сел с населением 5 тыс. человек. Дорога общей протяженностью 31 км имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров.

Президент Алиев также ознакомился в Шамкире с условиями, созданными в капитально реконструированном Историко-краеведческом музее.

Глава государства также принял участие в открытии шемкирского филиала ОАО «Азерхалча» и центра автоматического управления и контроля ОАО «Азеришыг».

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ВИЗИТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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