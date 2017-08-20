Подозреваемый в соучастии в терактах в Испании имам, возможно, укрылся в Бельгии - СМИ

Имам Абдельбаки эс-Сатти, которого разыскивают следователи Испании в связи с подозрением в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, неоднократно посещал Бельгию с 2015 года, сообщил сайт газеты Le Soir в воскресенье.

Имама подозревают в том, что именно он сыграл главную роль в радикализации членов террористической ячейки, которая совершила теракты в двух городах Каталонии. Следствие не исключает, что он погиб при взрыве, разрушившем дом в Альканаре при изготовлении джихадистами бомбы.

Тем не менее, останки А.эс-Сатти не обнаружены.

Опрошенные соседи имама в Риполе считают, что он перебрался в Бельгию, как, по его утверждениям, собирался это сделать. По другой версии, он вернулся в Марокко, отмечает Le Soir.

Последний раз его видели в Риполе накануне взрыва в Альканаре, сообщает издание.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

Кроме этого, два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар, в результате чего один человек погиб, а еще семеро пострадали. Было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.