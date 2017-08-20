Найдены газовые баллоны, которые могли быть использованы в новых терактах в Барселоне - полиция

Правоохранительные органы Испании обнаружили в муниципалитете Альканар в доме, где ранее произошли взрывы, 120 газовых баллонов, которые террористы собирались применить в ходе будущих атак в Барселоне, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

"Теперь мы ясно видим, что дом в Альканаре был тем местом, где они (террористы - ИФ) готовили взрывчатку для одного нападения или их целой серии в Барселоне", - сказал он журналистам.

Он также сообщил, что полиции неизвестно, находится ли все еще в Испании 22-летний Юнес Абуякуб - подозреваемый в наезде на пешеходов в Барселоне.

Западные СМИ напоминают, что перед атаками в Барселоне и Камбрильсе два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар. В результате погибли два человека. Было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.