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Дальнее зарубежье 20.08.2017 15:50

Найдены газовые баллоны, которые могли быть использованы в новых терактах в Барселоне - полиция

Правоохранительные органы Испании обнаружили в муниципалитете Альканар в доме, где ранее произошли взрывы, 120 газовых баллонов, которые террористы собирались применить в ходе будущих атак в Барселоне, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо.

"Теперь мы ясно видим, что дом в Альканаре был тем местом, где они (террористы - ИФ) готовили взрывчатку для одного нападения или их целой серии в Барселоне", - сказал он журналистам.

Он также сообщил, что полиции неизвестно, находится ли все еще в Испании 22-летний Юнес Абуякуб - подозреваемый в наезде на пешеходов в Барселоне.

Западные СМИ напоминают, что перед атаками в Барселоне и Камбрильсе два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар. В результате погибли два человека. Было установлено, что в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ТЕРАКТЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]