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СНГ 20.08.2017 16:20

В Узбекистане приготовили 6-тонную порцию плова в рамках репетиции рекорда Гиннеса

В Узбекистане 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры будет приготовлена самая большая по объему порция плова в мире, которая может попасть в книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье на частном телеканале Milliy (Национальный), организаторы планируют соблюсти все требования, которые предъявляются для внесения рекорда.

По словам организаторов, накануне состоялась своеобразная репетиция. В городе Алмалык Ташкентской области по инициативе телеканала была приготовлена самая большая на сегодняшний день порция плова в Узбекистане.

Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.

Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тыс. литров, специально отлитом для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг.

Для приготовления плова использовали 826 кг мяса говядины, 825,5 кг баранины, почти 200 бараньего жира. В громадный казан положили 2400 кг моркови, 185 кг лука,350 литров растительного масла, 480 кг соли, 1650 кг риса и огромное количество специй.

В приготовлении коронного блюда местной кухни участвовали более 50 лучших поваров со всего Узбекистана.

Плов, приготовленный в гигантском объеме, отведали более 22 тыс. человек.

Собеседник агентства не сообщил, каковы будут объемы и параметры приготовления плова, который предполагается заявить в начале сентября для включения в книгу рекордов Гиннеса.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПЛОВ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]