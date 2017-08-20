В Узбекистане приготовили 6-тонную порцию плова в рамках репетиции рекорда Гиннеса

В Узбекистане 8 сентября в рамках Фестиваля традиционной культуры будет приготовлена самая большая по объему порция плова в мире, которая может попасть в книгу рекордов Гиннесса.
Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье на частном телеканале Milliy (Национальный), организаторы планируют соблюсти все требования, которые предъявляются для внесения рекорда.
По словам организаторов, накануне состоялась своеобразная репетиция. В городе Алмалык Ташкентской области по инициативе телеканала была приготовлена самая большая на сегодняшний день порция плова в Узбекистане.
Вес рекордного блюда, зафиксированный экспертами, составил более 6 тонн.
Плов приготовили в казане диаметром 4,2 метров и объемом почти в 8 тыс. литров, специально отлитом для этого события на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате. Общий вес казана составил 7070 кг.
Для приготовления плова использовали 826 кг мяса говядины, 825,5 кг баранины, почти 200 бараньего жира. В громадный казан положили 2400 кг моркови, 185 кг лука,350 литров растительного масла, 480 кг соли, 1650 кг риса и огромное количество специй.
В приготовлении коронного блюда местной кухни участвовали более 50 лучших поваров со всего Узбекистана.
Плов, приготовленный в гигантском объеме, отведали более 22 тыс. человек.
Собеседник агентства не сообщил, каковы будут объемы и параметры приготовления плова, который предполагается заявить в начале сентября для включения в книгу рекордов Гиннеса.
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