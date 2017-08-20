Глава МИД Бельгии призывает ЕС и Россию сплотиться в борьбе с терроризмом

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что серия терактов в Европе должна послужить укреплению решимости в противодействии терроризму.

"Варварское террористическое насилие, которое нанесло удары в Барселоне, Камбрильсе, Турку и Сургуте, должно усилить нашу солидарность и нашу решимость", - написал Д.Рейндерс в воскресенье в "Твиттере".

17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате 13 человек погибли и свыше 100 получили ранения. Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

18 августа в Турку (Финляндия) марокканец напал с ножом на прохожих, убив двух человек и ранив восьмерых. Власти расценили этот случай как первый террористический акт в новейшей истории. Нападавший был ранен при задержании.

19 августа в Сургуте молодой человек, вооруженный ножом, совершил нападения на прохожих, семь человек были ранены. Нападавшего застрелили полицейские.

В связи с нападениями возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". В региональном управлении МВД агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что "версия о том, что нападение является терактом, не является основной".

Со своей стороны зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил сомнение в том, что террористическая организация "Исламское государство" может иметь отношение к произошедшему в Сургуте.

Ранее сайты, отслеживающие информационные ресурсы террористов, сообщили, что ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте.

"Я думаю, что вряд ли. Нельзя сказать, пиар или не пиар. Не думаю, что они (преступники в Сургуте - ИФ) имеют отношение к "Исламскому государству". Это моя точка зрения", - сказал Ф.Клинцевич в интервью радиостанции "Говорит Москва".