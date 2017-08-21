Японское рейтинговое агентство изменило прогноз рейтингов РФ на стабильный с негативного

Японское рейтинговое агентство (JCR) подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте и национальной валюте на уровне "BB+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного".

Экономика РФ стала расти, и в четвертом квартале 2016 года повышение реального ВВП составило 0,3% на фоне подъема нефтяных цен.

"Российская экономика, вероятно, продолжит восстанавливаться, хотя и умеренными темпами, за счет экспорта, ориентированного на природные ресурсы", - полагают аналитики агентства.

"Из-за ухудшения американо-российских отношений пока трудно прогнозировать, когда экономические санкции будут сняты. Ввиду вышеизложенного JCR сохранило рейтинги страны без изменения и одновременно изменило прогноз с "негативного" на "стабильный", - отмечается в сообщении.