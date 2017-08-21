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СНГ 21.08.2017 13:15

Японское рейтинговое агентство изменило прогноз рейтингов РФ на стабильный с негативного

Японское рейтинговое агентство (JCR) подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте и национальной валюте на уровне "BB+".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного".

Экономика РФ стала расти, и в четвертом квартале 2016 года повышение реального ВВП составило 0,3% на фоне подъема нефтяных цен.

"Российская экономика, вероятно, продолжит восстанавливаться, хотя и умеренными темпами, за счет экспорта, ориентированного на природные ресурсы", - полагают аналитики агентства.

"Из-за ухудшения американо-российских отношений пока трудно прогнозировать, когда экономические санкции будут сняты. Ввиду вышеизложенного JCR сохранило рейтинги страны без изменения и одновременно изменило прогноз с "негативного" на "стабильный", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, JCR, РЕЙТИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]