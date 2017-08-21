Разведывательный самолет ВВС США направляется к российским рубежам на Балтике

Американский стратегический разведывательный самолет RC-135W в понедельник утром вылетел из Великобритании на выполнение очередного задания вблизи границ России на Балтике, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.
По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 62-4138 и позывным GAWKY80, поднявшийся с авиабазы Милденхолл, после дозаправки над Северным морем от самолета-заправщика ВВС США для увеличения продолжительности полета взял курс на Балтийское море.
В последний раз полет данного самолета ВВС США с бортовым номером 62-4138 у российских границ на Балтике был зафиксирован 14 августа. Тогда он вел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.
Нынешний маршрут его полета неизвестен. Однако 12 августа после аналогичной дозаправки в воздухе американский разведчик осуществил многочасовой полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей, выполняя его в воздушном пространстве Эстонии.
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