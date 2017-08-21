Министр обороны Украины придает большое значение визиту шефа Пентагона в Киев

Министр обороны Украины Степан Полторак признателен американскому коллеге Джеймсу Мэттису за предстоящий визит в Киев по случаю 26-й годовщины независимости Украины.
"Украинская сторона высоко ценит прибытие делегации США во главе с министром обороны США по случаю празднования 26-й годовщины независимости Украины. Участие в торжествах - чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.
Глава Минобороны отметил, что США - главный стратегический партнер для Украины в политическом, военном и экономическом измерениях.
"Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации с безопасностью в Европе и в мире", - подчеркнул С.Полторак.
Как сообщалось, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны С.Полтораком.
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