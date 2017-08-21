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СНГ 21.08.2017 14:02

Министр обороны Украины придает большое значение визиту шефа Пентагона в Киев

Министр обороны Украины Степан Полторак признателен американскому коллеге Джеймсу Мэттису за предстоящий визит в Киев по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

"Украинская сторона высоко ценит прибытие делегации США во главе с министром обороны США по случаю празднования 26-й годовщины независимости Украины. Участие в торжествах - чрезвычайно мощный сигнал со стороны США о продолжении последовательной поддержки Украины", - написал он на странице в Фейсбуке в понедельник.

Глава Минобороны отметил, что США - главный стратегический партнер для Украины в политическом, военном и экономическом измерениях.

"Всесторонняя помощь США - определяющий фактор восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах. Для Украины это особенно важно, учитывая развитие ситуации с безопасностью в Европе и в мире", - подчеркнул С.Полторак.

Как сообщалось, министр обороны США Дж.Мэттис 23-24 августа посетит Киев, где намерен, в частности, встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и министром обороны С.Полтораком.

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Тэги: УКРАИНА, США, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]