Путин уволил первого заместителя министра юстиции Герасимова

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности первого заместителя министра юстиции Сергея Герасимова.
"Освободить Герасимова Сергея Александровича от должности первого заместителя министра юстиции Российской Федерации", - говорится в тексте документа, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
С.Герасимов родился 21 марта 1954 года. В конце 1990-х годов трудился в министерстве торговли РФ. С 2001 года работал на различных должностях в администрации президента РФ. До назначения заместителем министра внутренних дел РФ был заместителем начальника Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
В 2002 году входил в состав межведомственной рабочей группы по совершенствованию миграционного законодательства. С 2004 года является членом комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ. С 2005 года являлся членом межведомственной рабочей группы по подготовке введения в РФ паспортно-визовых документов нового поколения (биопаспортов). С 2008 года входил в состав межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
С июня 2011 года по октябрь 2014 года - заместитель министра внутренних дел РФ.
Был назначен первым заместителем министра юстиции РФ указом президента РФ от 28 октября 2014 года.
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