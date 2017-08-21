Почти 60% жителей Узбекистана приняли участие в субботнике, заявляют в Ташкенте

В Узбекистане состоялся субботник, в котором приняли участие почти 18,7 млн человек, в информационной службе Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

"Более 18,67 миллиона человек приняли участие во всенародном благотворительном хашаре (субботнике), прошедшем в Узбекистане в выходные", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в информационной службе.

Мероприятие было организовано в преддверие Дня независимости, которое отмечается в республике 1 сентября.

По данным информслужбы, за два дня была благоустроена территория общей площадью около 41 тыс. га, очищены более 27 тыс. км оросительных сетей, приведена уборка на 9000 кладбищах и около 800 местах поклонений.

К работам было привлечено более 17 тыс. единиц техники. Было собрано и вывезено около 62 тыс. тонн мусора.

В эти же дни 18 тысячам семей была оказана помощь в ремонте жилья. Почти 24 тысячи нуждающихся семей, в том числе 8000 лиц с ограниченными возможностями и одиноких пожилых, получили материальную помощь.

За выходные были сданы в эксплуатацию 297 объектов торговли, бытовых услуг и 32 детские спортивные площадки.

По данным на начало июля, численность постоянного населения Узбекистана составляет 32,345 млн человек.