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СНГ 21.08.2017 14:31

Почти 60% жителей Узбекистана приняли участие в субботнике, заявляют в Ташкенте

В Узбекистане состоялся субботник, в котором приняли участие почти 18,7 млн человек, в информационной службе Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан.

"Более 18,67 миллиона человек приняли участие во всенародном благотворительном хашаре (субботнике), прошедшем в Узбекистане в выходные", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в информационной службе.

Мероприятие было организовано в преддверие Дня независимости, которое отмечается в республике 1 сентября.

По данным информслужбы, за два дня была благоустроена территория общей площадью около 41 тыс. га, очищены более 27 тыс. км оросительных сетей, приведена уборка на 9000 кладбищах и около 800 местах поклонений.

К работам было привлечено более 17 тыс. единиц техники. Было собрано и вывезено около 62 тыс. тонн мусора.

В эти же дни 18 тысячам семей была оказана помощь в ремонте жилья. Почти 24 тысячи нуждающихся семей, в том числе 8000 лиц с ограниченными возможностями и одиноких пожилых, получили материальную помощь.

За выходные были сданы в эксплуатацию 297 объектов торговли, бытовых услуг и 32 детские спортивные площадки.

По данным на начало июля, численность постоянного населения Узбекистана составляет 32,345 млн человек.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СУББОТНИК, ИТОГИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]