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Дальнее зарубежье 21.08.2017 14:43

Поиски подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в Барселоне ведутся по всей Европе

Советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн не исключил, что подозреваемый в совершении наезда на пешеходов в Барселоне покинул страну.

При этом точных указаний этого пока не существует, сказал он в эфире радиостанции "Каталунья" в понедельник.

Х.Форн сообщил, что полиция Испании находятся в координации с правоохранительными органами других европейских стран.

"Этого человека ищут не только в Каталонии, но во всех европейских странах. Усилия прикладывает вся европейская полиция", - отметил он.

Ранее Х.Форн подтвердил, что за рулем автофургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 14 человек, более 100 получили ранения.

Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.

Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТЕРАКТ, ПОДОЗРЕВАМЕМЫЙ, ПОИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]