Поиски подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в Барселоне ведутся по всей Европе

Советник внутренних дел Каталонии Хоаким Форн не исключил, что подозреваемый в совершении наезда на пешеходов в Барселоне покинул страну.
При этом точных указаний этого пока не существует, сказал он в эфире радиостанции "Каталунья" в понедельник.
Х.Форн сообщил, что полиция Испании находятся в координации с правоохранительными органами других европейских стран.
"Этого человека ищут не только в Каталонии, но во всех европейских странах. Усилия прикладывает вся европейская полиция", - отметил он.
Ранее Х.Форн подтвердил, что за рулем автофургона, совершившего наезд на пешеходов в центре Барселоны, находился 22-летний выходец из Марокко Юнес Абуякуб.
В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 14 человек, более 100 получили ранения.
Вечером 17 августа автофургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне.
Позднее пять человек получили травмы и один погиб при попытке наезда на пешеходов в Камбрильсе, а затем в перестрелке с террористами был ранен полицейский. Нападавшие были уничтожены ответным огнем полиции.
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